قسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالسموم

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة متمثلة في المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق (SRLCO) من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 08 أشخاص من بينهم إمرأة، وحجز 57810 كبسولة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، صادر اليوم، فإن "العملية جاءت استنادا لمعلومات مفادها عزم مجموعة إجرامية على ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، على الفور باشرت المصلحة الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي والمركبة التي يستغلها، هذا الأخير ينحدر من إحدى الولايات الشرقية المجاورة".

ليتمكن عناصر الشرطة في ظرف وجيز من توقيفه رفقة شخص آخر، بإخضاع المركبة لعملية التفتيش الأمني وتم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل هيكل المركبة والمقدرة بـ 57810 كبسولة أجنبية المنشأ”.

وأضاف البيان ذاته، أنه" تم توقيف 6 أشخاص من بينهم إمرأة متورطين في ذات الأفعال مع حجز مبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية من عائدات البيع، بالإضافة إلى 05 مركبات، و05 خراطيش مطاطية".

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية الحيازة والتخزين مع وضع للبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.