Les incendies à Los Angeles s'intensifient

Le nombre de victimes des incendies dévastateurs à Los Angeles a atteint 25 morts, tandis que des estimations ont indiqué que les pertes totales liées à la catastrophe en Californie s'élevaient à environ 275 milliards de dollars, selon la société "AccuWeather" spécialisée dans les services de prévisions météorologiques mondiaux. Les vents forts et secs jouent un rôle majeur dans l'aggravation des incendies.

Les médias américains ont rapporté, mercredi soir, que le nombre de morts dû à deux des quatre incendies encore actifs à Los Angeles a atteint 25, dont 17 ont péri dans l'incendie d'Eaton et 8 dans l'incendie de Palisades. Par ailleurs, 16 personnes sont toujours portées disparues.

Selon les dernières données, la maîtrise des incendies reste limitée, notamment pour l'incendie de Palisades, dont le contrôle n'a atteint que 19 %, tandis que celui de Hearst est maîtrisé à environ 97 %, et l'incendie d'Eaton, dans les collines à l'est de la ville, est contrôlé à 45 %.

Étant donné que les incendies ne sont pas encore terminés, les estimations des pertes continuent d'augmenter chaque jour. Alors que les pertes au cours des trois premiers jours du déclenchement des incendies étaient d'environ 50 milliards de dollars, les dernières estimations suggèrent qu'elles pourraient dépasser 275 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des pires incendies de l'histoire contemporaine, et le plus coûteux.

Environ 6,5 millions de personnes restent menacées par les incendies dévastateurs, après que les flammes ont ravagé une zone équivalente à la taille de Washington, D.C.

La responsable du comté de Los Angeles, Lindsey Horvath, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi "Nous tenons à souligner la gravité de la situation aujourd'hui. Préparez-vous maintenant à évacuer".

Les incendies ont détruit plus de 12 000 maisons et autres infrastructures, et forcé jusqu'à 200 000 personnes à fuir, réduisant en cendres des quartiers entiers.

Le chef de la police du comté, Robert Luna, a annoncé que des ordres d'évacuation avaient été donnés à environ 82 000 personnes, tandis que 90 000 autres avaient reçu des avertissements d'évacuation jusqu'à mercredi.

Environ 8 500 pompiers venus de l'ouest des États-Unis, du Canada et du Mexique ont réussi à contenir l'expansion des incendies pendant trois jours.

Un nouvel incendie a éclaté mercredi dans le comté de San Bernardino, à l'est de Los Angeles, brûlant environ 12 hectares, selon les rapports du département des pompiers de Californie. Par ailleurs, deux autres incendies ont été presque totalement maîtrisés dans le sud de la Californie.