"حماس" تؤكد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

أكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه، اليوم الخميس، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه الوسطاء، يوم أمس الأربعاء، مشدداً على أنّ الحركة "ترفض سياسة المراوغة والمماطلة الصهيونية".

كما قال القيادي البارز في حركة حماس عزت الرشق اليوم الخميس، عبر قناته على "تليغرام"، إنّ الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد زعم في وقت سابق أن حماس تراجعت عن بعض تفاصيل الاتفاق، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الصهيونيى عليه.

وقال نتنياهو -في بيان- "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".