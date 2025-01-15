أبو عبيدة يكشف حدثا بعد الاتفاق

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال لا زال يقصف أسراه رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكال "شهاب" الفلسطينية تصريحات لأبوعبيدة قال فيها: "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق قام العدو باستهداف مكان توجد فيه أسيرة من المرحلة الأولى للصفقة".

وأضاف ذات المتحدث: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحول حرية أسير إلى مأساة".

وأبرمت "حماس" والكيان الصهيوني، أمس الأربعاء، اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة، سيدخل حيز التنفيذ الأحد، والذي سينهي عدوانا دام 15 شهرا، وخلف الآلاف من الشهداء ودمارا هائلا في القطاع. ومن المرتقب أن يمتد هذا الاتفاق على ثلاث مراحل.