الرئيس الموزمبيقي الجديد يستقبل مبعوث الرئيس تبون

حظي وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستقبال من طرف رئيس جمهورية الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو، اليوم الخميس.

ووفق بيان وزارة المجاهدين، سلم الوزير ربيقة رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس جمهورية الموزمبيق، حيث أعرب هذا الأخير عن "عميق تقديره لإيفاد رئيس الجمهورية، ممثلاً عنه للمشاركة في مراسم تنصيبه التي كانت أمس الأربعاء 15 جانفي 2025، معتبرا أن ذلك يعكس جودة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، كما عبر شابو عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي للارتقاء به إلى مستوى مؤهلات البلدين ونوعية العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وجمهورية الموزمبيق".

وحسب ذات البيان "كان اللقاء سانحة لاستذكار محطات تاريخية تجمع الشعبين اللّذين كافحا من أجل الحرية والاستقلال، وكذا الدعم والمساندة التي قدّمتها الجزائر لحركة تحرير موزمبيق 'فريليمو' ".

وكان اللقاء أيضًا "فرصة للتأكيد على الإرادة الراسخة لتعزيز التعاون وترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية الموزمبيق في شتى المجالات".