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انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفينية

16 جانفي 2025 ()

38serv

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ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مناصفة مع نظيره السلوفيني، ماركو ستوشين، كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية والسياسية والقانون الدولي وحماية المصالح، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفينية، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وشكل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الحوار السياسي الثنائي -وفق البيان- "فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون، لا سيما الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الفضاء, في إطار مواصلة تنفيذ الإعلان المشترك الموقع من طرف وزيري خارجية البلدين بلوبليانا"، في 30 أغسطس 2024.

كما تم التطرق خلال هذه المشاورات السياسية إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط وقضية الصحراء الغربية ومنطقة الساحل، حسب نفس البيان.

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