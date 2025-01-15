توقيف شبكة إجرامية دولية ببشار

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمن ولاية بشار من وضع حد لشبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب والمتاجرة في المؤثرات العقلية.

حسب ما توفر من معطيات فإن العملية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمقدرة بـ 35220 كبسولة من نوع بريغابالين، 300 ملغ، بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية كان يستعملها أفراد الشبكة في التنقل ونقل هذه السموم.

وقائع القضية حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار تعود لمعلومات وردت إلى عناصر الفرقة تفيد بقيام شخص مشبوه بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية، استغلالا للمعلومة تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه على متن المركبة سياحية وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق تم ضبط وحجز بالصندوق الخلقي للمركبة على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، 300 ملغ يقدر عددها الإجمالي بـ 13320 كبسولة.

وأضاف ذات البيان أنه مواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث أسفرت العملية على ضبط وحجز شحنة ثانية من المؤثرات العقلية من نوع ريغابالين، 300 ملغ والمقدر عددها الإجمالي بـ 21900 كبسولة ، مبلغ مالي من عائدات البيع يقدر بـ 4357000 دج، سلاحين أبيضين (سيف) من الحجم الكبير.

و أضاف ذات البيان أن التحقيق مع الموقوف مكن من كشف هوية شركائه في العملية والذي تم توقيفهما مع تفتيش مسكنيهما أين تم حجز مبلغ مالي بالإضافة إلى16 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

البيان أشار إلى ان مواصلة التحريات التقنية مكنت ذات الفرقة من الكشف عن باقي أفراد الشبكة وتعلق الأمر برعيتين أجنبيتين في حالة فرار.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الإختصاص أين صدر في حقهم أمر إيداع.