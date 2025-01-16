غلق أسواق المواشي بتيسمسيلت

أصدر والي تيسمسيلت، مساء اليوم الخميس، قرارا يقضي بغلق مؤقت لأسواق المواشي عبر تراب الولاية بعد تسجيل حالتين لمرضي الحمى القلاعية والاتهاب الجلدي العقدي المعدي عند الأبقار ويتضمن القرار الذي جاء بناء على اقتراح مدير المصالح الفلاحية منع نقل المواشي الحساسة لكلا المرضين ( الأغنام ،الماعز ، الأبقار والابل ) عبر كامل الولاية باستثناء تلك الموجهة للذبح مرفقة بشهادة صحية مسلمة من طرف طبيب بيطري رسمي وأمر والي الولاية من خلال القرار بتجنيد البياطرة في القطاعين العام والخاص من اجل الكشف والبحث عن المرضين عبر الولاية وتوفير مواد التطهير وكذا مبيدات الحشرات الضرورية ورشها على مستوى اماكن تكاثر وانتشار الحشرات .