الصين تبدي "دعهما الثابت" لدور الجزائر على الساحة الدولية

أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي، عن دعم بلاده "الثابت" للجزائر، للاضطلاع بدورها على الساحة الدولية، لاسميا على مستوى مجلس الأمن الأممي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وقال غوانغلي في تصريح له عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، "نرافق الجزائر في للاضطلاع بدورها كاملا في الشؤون الدولية والإقليمية"

كما أكد السفير الصيني أنه يتشرف بتمثيل بلده في الجزائر "هذا البلد الشقيق والصديق الذي تجمعنا به علاقات تاريخية وثورية"، معربا عن التزامه "بالعمل دون هوادة، لتنفيذ التوجيهات الكبرى التي وضعها رئيسا البلدين".

واستطرد قائلا: "لن أدخر أي جهد في تأدية مهامي"، مشددا على أهمية "تعزيز الثقة السياسية ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري، لاسيما في مجال الاستثمار".

وأكد غوانغلي على ضرورة زيادة الاستثمارات الصينية في الجزائر، مع تنويع المبادلات الثقافية والإنسانية، لتعزيز "أواصر الصداقة بين الشعبين".

وأردف يقول: "للصين والجزائر تاريخ مشترك ويسرنا أن نلاحظ أن الجزائر، تحت القيادة المستنيرة والمتبصرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد استقرت على درب التنمية الذي يتماشى مع واقعها".

"وسنعمل سويا لبلوغ التكامل والتوافق ونستلهم بشكل متبادل من الاستراتيجيات الكبرى للبلدين"، كما قال، مضيفا أن هذه الجهود "ستعود بالمنفعة المتبادلة على شعبينا".

وخلص السفير الصيني الى القول بأنه "يمكننا معا المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم".