اضطراب جوي قوي يجتاح 39 ولاية

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له، اليوم الجمعة، عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 أو 1000 متر بعدد من ولايات وسط وشرق البلاد.

وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، نشرت عبر الموقع الالكتروني، لذات المصالح، ولايات: تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، حيث من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و15 سم، وذلك بداية من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية مساء يوم غد السبت على الساعة 23:00 ليلا.

كما يرتقب تساقط الثلوج يتراوح سمكه ما بين 10 و20 سم على ولايات: أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة، وذلك ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية يوم غد السبت على الساعة الثالثة فجرا.

وفي نشرية خاصة صنفت في مستوى اليقظة بـ"الأحمر"، ستشهد ولايات: بومرداس، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، تيسمسيلت، مستغانم، غليزان، معسكر ووهران، تساقط أمطارا غزيرة ومصحوبة محليا بحبات من البرد، تتراوح كميات تساقطها ما بين 50 و 70 ملم، قد تصل أو تتجاوز 90 ملم محليا، وذلك ابتداء من 23:00 من ليلا إلى غاية السادسة من صباح يوم الأحد المقبل.

فيما ستعرف -وفق نشرية خاصة أخرى- ولايات: سكيكدة، جيجل، بجاية، ميلة، وسطيف، برج بوعريريج، تساقط أمطارا غزيرة تتراوح ما بين 40 و60 ملم، قد تصل أو تتجاوز محليا 80 ملم، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية السادسة من مساء يوم غد السبت.

وحذرت أيضا ذات المصالح، من تساقط أمطار غزيرة، تتراوح ما بين 30 و50 ملم، قد تصل أو تتجاوز محليا 60 ملم، على ولايات: الطارف، عنابة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، بالإضافة إلى تبسة، أم البواقي وخنشلة وذلك ابتداء من التاسعة صباحا، الى غاية الثالثة فجر يوم غد السبت.

وأضافت المصالح ذاتها، في تنبيه صنف في مستوى يقظة "أصفر" نشر عبر الموقع الالكتروني، أن ولايات: خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة، ستشهد انخفاضا قياسيا لدراجات الحرارة تتراوح ما بين صفر ودرجتين تحت الصفر، وذلك طيلة نهار اليوم الجمعة، إلى غاية يوم الأحد المقبل.

كما اشار تنبيه أخر، الى هبوب رياحا قوية، تتعدى 70 كلم/سا، على ولايات: بجاية، جيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف، وذلك ابتداء من منتصف النهار، الى غاية منتصف الليل.