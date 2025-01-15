توجيهاته صارمة لوزير النقل بشأن ميناء جن جن

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، مساء الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خصص لدراسة آفاق تطوير كل من نهائي حاويات ميناء جن جن العالمي (DP World Djendjen)، وذلك عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، وفي إطار المتابعة الدورية لنشاط المؤسسات المينائية.

ووفق بيان الوزارة، فإن الاجتماع حضره إطارات من الوزارة، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) والمدير العام لمؤسسة ميناء جن جن، ومسيرو نهائي الحاويات لمينائي جن جن (DP World Djendjen) والجزائر(DP World Djazair).

وبعد الإستماع إلى عروض مفصلة من مسيري نهائيات الحاويات حول الإنجازات المحققة، ومناقشة العراقيل التي تواجه تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير النشاط المينائي وتعزيز تنافسيته، أسدى الوزير –يضيف البيان- "توجيهاته قصد تذليل جميع العقبات مؤكدا على أهمية الإستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذا المشروع".

وحثّ الوزير، "المسؤولين على تسريع تنفيذ خطط تطوير ميناء جن جن مما يساهم في رفع مستوى الصادرات وتعزيز الدور الاقتصادي لهذا الميناء الذي سيلعب دورا محوريا".