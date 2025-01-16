الاحتلال يسابق الزمن لقتل المزيد من الفلسطينيين

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الصهيوني على عدة مواقع في أرجاء متفرقة من قطاع غزة، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار المقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 9 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف للكيان الصهيوني، استهدف منزلا قرب محطة السلطان في جباليا البلد شمالي القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا لعائلة في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى ارتقاء شابين جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في محيط سوق الظهرة غربي ذات المدينة. وفي وسط القطاع، استهدفت قوات الاحتلال خيمة لعائلة في شارع المحكمة بمخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد شخص واحد.

ويسارع الاحتلال الصهيوني الزمن لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 46788 فلسطينيا وإصابة 110.453 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



