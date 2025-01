BMS: Fortes pluies et neige dans 39 wilayas

Le Bureau national de la météorologie a annoncé, dans un bulletin spécial ce vendredi, des chutes de neige sur les hauteurs dépassant les 900 à 1000 mètres dans plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays.

Le bulletin classé orange" précise que les wilayas concernées sont Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, où la neige devrait atteindre une épaisseur de 10 à 15 cm, à partir de 15h00, jusqu'à demain samedi à 23h00.

Il est également prévu des chutes de neige de 10 à 20 cm dans les wilayas de Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tebessa, à partir de 6h00 jusqu'à demain samedi à 3h00 du matin.

Un deuxième bulletin classé rouge indique que les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Alger, Tipaza, Chlef, Ain Defla, Blida, Médéa, Bouira, Tissemsilt, Mostaganem, Ghardaïa, Mascara et Oran, seront concernées par de fortes pluies avec des accumulations variant entre 50 et 70 mm, pouvant dépasser 90 mm localement et accompagnées de grêle, à partir de 23h ce soir jusqu'à 6h dimanche matin.