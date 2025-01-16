البليدة: إصابات بالجملة في الشريعة بسبب الثلوج

مكن اتصال زوج تائه بمنحدر زعلوطة بمنطقة الحوض السياحية في الشريعة بولاية البليدة، نهاية هذا الأسبوع، على بعد 2 كيلومتر من الطريق العام، من تحديد عناصر الإنقاذ ورجال الدرك الوطني مكانهما، ونجدتهما في الوقت المناسب وبصحة جيدة، حسب بيان مصالح الحماية المدنية، صادر اليوم.

الحادث كلف المنقذين حوالي 4 ساعات لتحديد مكان الزوج التائه، بالجهة الشرقية من الشريعة، واللذين وجدا نفسيهما على حين فجأة، وسط الضباب الكثيف، ما جعلهما يفقدان أثر الطريق العام وسط غابة الحوض البعيدة عن مقر البلدية ونادي التزحلق، ومن حسن حظهما أن اتصالهما بالهاتف الجوال، ساعد في العثور عليهما، وسط طبيعة مثلجة وبرد شديد، حيث تم إسعافهما في ظروف جيدة.

وفي السياق، سجلت مصالح الإنقاذ، إسعاف ما لا يقل عن 100 زائر، تعرضوا في الغالب إلى رضوض وكسور، خلال ممارسة هواية التزحلق بالألواح التقليدية، وتم تقديم لهم الإسعافات الضرورية.

ووجد المسعفون في خضم تدخلاتهم صعوبات في تحويل بعض المصابين بكسور على وجه التحديد، إلى الوحدات الاستشفائية بوسط البليدة، بسبب الطريق المزدحم، والذي بات يكلفهم وقتا طويلا تراوح بين 3 إلى 4 ساعات ذهابا فقط، ومثله عند العودة، دون الحديث عن تسجيل نقص في سيارات الإسعاف، أمام عدد المصابين من جهة، وافتقاد العيادة الصحية برحم الشريعة لبعض الخدمات الطبية الضرورية، علاوة على محطة للوقود وصيدلية.

وشهدت الطرق المؤدية إلى وسط المحمية، من جهة بوعرفة ووسط البليدة وبوينان، زحمة ملفتة، لتوافد وتدفق الآلاف من السياح، للتمتع بالثلج، في الأيام الأخيرة من الأسبوع، انعكس حتى على قلب المدينة، والتي وجد كثير من أصحاب السيارات وحافلات النقل الحضري أنفسهم، في عقدة مرورية مغلقة، في غالبية الاتجاهات والمحاور الرئيسية بوسط المدينة، خصوصا يوم أمس الخميس، وكان لتوقف نشاط التلفيريك في صائفة 2023 نصيبا من تلك الأزمة.



