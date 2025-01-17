غليزان: تفكيك شبكة سرقة المواشي

فككت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية غليزان، شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي متكونة من 04 أشخاص مع استرجاع 08 من رؤوس أغنام.

وجاءت هذه القصية حسبما أفاد به بيان أمني على إثر شكوى تقدم بها الضحية أمام الضبطية القضائية بذات المصالح، مفادها تعرضه لعملية السرقة، والتي طالت 23 رأس غنم كانت متواجدة داخل مستودع يستغله لتربيتها. وعلى الفور تم فتح تحقيق في القضية، ومباشرة الأبحاث والتحريات التي أسفرت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم، وحجز مركبة من نوع رونو إكسبراس كانت تستعمل في عملية السرقة. كما مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة مع المشتبه فيه من توقيف شريكه في العملية مع استرجاع 08 رؤوس، فيما بقي شريكيهما في حالة فرار.

وقد أنجز ملف إجراء قضائي في حقهما وقدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية سرقة المواشي وتكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد للسرقة بالتسلق من داخل مسكن باقتران ظرفي الليل والتعدد مع استحضار مركبة وإخفاء أشياء مسروقة.