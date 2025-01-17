ڨالمة: الحماية تتدخل لتخليص سيارات علقت وسط الثلوج

أعلنت خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بقالمة، مساء اليوم الجمعة، عن تدخل مختلف فرقها ووحداتها، لتخليص عدة سيارات علقت وسط الثلوج المتراكمة عبر مختلف طرقات الولاية.

وأوضح بيان لمصالح المديرية الولائية للحماية المدنية، أن مختلف وحدات القطاع تقوم بعمليات استطلاعية من أجل تأمين المواطنين ومستعملي الطريق وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لهم.

وأوضحت في الصدد بأن وحداتها المعاملة في الميدان، تمكنت، على مستوى الطريق الولائي 162من تحرير محور بن جراح جبل ماونة، من تخليص سيارة سياحية علقت وسط الثلوج، كما تم على مستوى الطريق الولائي 123 محور بلدية عين العربي، تم تحرير شاحنة صغيرة بعدما علقت وسط الثلوج المتراكمة. وأحصت مصالح الحماية المدنية بقالمة، في الصدد نفسه، تخليص سيارة على متنها امرأة حامل، بعدما علقت السيارة على الطريق الفرعي عن الوطني رقم 80 إلى الحدود مع سدراتة من ولاية سوق أهراس، عند الطريق الفرعي إلى مستوى قاعد الكاف.

وكانت مصالح الحماية المدنية زوال اليوم قد تدخلت لتحرير سيارتين اثنتين وسط الثلوج جهة مستوى سبع عيون من بلدية عين صندل التي شهدت تساقطا وتراكما كثيفا للثلوج على مدى اليومين الأخيرين.

وتواصل مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح الدرك والبلديات والأشغال العمومية جولاتها الاستطلاعية على مستوى الطرقات التي غمرتها الثلوج، والتي وجهت بشأنها تحذيرات للمواطنين، بعدم قصدها تفاديا لكل مكروه وسط العاصفة الثلجية التي اعتبرها الفلاحون والمواطنون خيرات إلهية، وأثنى الأئمة من على المنابر شكرا لله عز وجل بعد طول انتظار.