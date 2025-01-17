سيول تغمر عدة أحياء بولاية الطارف

شهدت ولاية الطارف، اليوم الجمعة، تجمع كميات كبيرة من المياه في عدد من الطرق والمناطق جراء الأمطار الغزيرة المتهاطلة منذ الصبيحة.

ونشرت مصالح الحماية المدنية، بيانا، تضمن حصيلة تدخلات وحداتها والتي شملت عمليات امتصاص مياه الأمطار بمدخل بلدية الطارف وأحياء ببلديات السوارخ، بريحان، عين العسل وبلدية بن مهيدي.

كما أجلت مصالح الحماية المدنية شخصين محاصرين بواسطة زورق وهم في حالة جيدة وتم إجلاء 07 عائلات بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتراكمة، وفق ذات البيان.

وأعلنت الحماية المدنية تسخير جهاز أمني بقرية المالحة بالقالة مكون من غطاسين وزوارق، مؤكدة أنها تبقى بجميع الوحدات العملية مجندة، وتضع الرقم الأخضر 1021 في خدمة المواطنين.

من جهته، وقف والي الولاية، محمد مزيان، على عملية امتصاص المياه، وعاين وضعية عدد من السكنات والمحلات التي تسربت إليها المياه بحي المرجان ببلدية السوارخ، كما وقف على عملية امتصاص وتصريف المياه بالطريق الوطني رقم 44، النقطة الكلومترية رقم 183، بمنطقة داي لقرع ببلدية القالة.