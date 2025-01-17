الدرك الوطني يحذر (فيديو)

دعت قيادة الدرك الوطني المواطنين إلى احترام قواعد السلامة المرورية وتجنب التنقل إلى المرتفعات المعنية بالنشرية الخاصة التي أصدرتها، اليوم الجمعة، مصالح الأرصاد الجوية والمصنفة في مستوى يقظة "أحمر".

وأوضحت ذات المصالح أنه "على إثر النشرية الخاصة الصادرة عن مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، المتضمنة تحذيرا من الدرجة الثالثة، نتيجة ترقب تساقط كميات معتبرة من الأمطار والثلوج، توجه قيادة الدرك الوطني نداء للمواطنين بضرورة احترام قواعد المرور واحترام السرعة القانونية وترك المسافة الأمنية مع تفقد حالة المركبة قبل التنقل".

كما تشدد قيادة الدرك الوطني على "ضرورة عدم التنقل إلى المرتفعات التي ستشهد تساقطا كثيفا للثلوج من أجل تجنب التيهان، وعدم التوجه إلى هذه الأماكن إلا بعد مرور هذه الوضعية الجوية''.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن قيادة الدرك الوطني قد "جندت كافة الوحدات على مستوى الولايات المعنية بهذه النشرية لتسهيل حركة المرور وتوعية مستعملي الطريق وتوجيههم"، مع التذكير بأن الرقم الأخضر (55 10) يظل تحت تصرف المواطنين لطلب المساعدة أو النجدة، بالإضافة إلى صفحة "طريقي" على "الفيسبوك" للاطلاع على حالة شبكة الطرقات.