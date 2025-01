La Gendarmerie nationale met en garde

Le commandement de la Gendarmerie nationale a appelé les citoyens à respecter les règles de sécurité routière et à éviter de se déplacer vers les hauteurs concernées par le bulletin météorologique spécial émis ce vendredi par les services météorologiques, classé au niveau de vigilance "rouge".



Dans un communiqué, la Gendarmerie nationale a indiqué qu’"à la suite du bulletin spécial émis par les services météorologiques ce vendredi, avertissant d’un niveau d’alerte de troisième degré en raison de fortes précipitations et de chutes de neige attendues, il est impératif pour les citoyens de respecter les règles de circulation, de maintenir une vitesse réglementaire, de respecter les distances de sécurité, et de vérifier l’état des véhicules avant de prendre la route".

Elle insiste également sur "l’importance de ne pas se rendre dans les zones montagneuses où les chutes de neige seront abondantes, afin d’éviter tout risque de se perdre. Ces déplacements doivent être reportés jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques".

Par ailleurs, la Gendarmerie nationale a annoncé avoir mobilisé toutes ses unités dans les wilayas concernées par cet avis, afin de faciliter la circulation, sensibiliser les usagers de la route et les orienter.

Le numéro vert (55 10) reste disponible pour toute demande d’assistance ou d’urgence, en complément de la page Facebook "Tariqi", qui fournit des informations en temps réel sur l’état du réseau routier.