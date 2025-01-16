المناضلة خالدة جرار ضمن المفرج عنهم بالمرحلة الأولى

نشرت سلطات الاحتلال الصهيونية، اليوم الجمعة، أسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم اعتبارا من الأحد، في إطار عملية تبادل أولى تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، بعد حرب في قطاع غزة استمرت أكثر من 15 شهرا، وفق فرانس برس.

وقالت إذاعة قوات الاحتلال أنه سيتم الإفراج عن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخالدة جرار، هي سياسية فلسطينية وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلها الاحتلال عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال.

كما كشفت قناة "الجزيرة" أنه من بين الأسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل الأولى، شقيقة النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، دلال خصيب، المعتقلة في سجون الاحتلال منذ 14 جانفي 2024، وتبلغ من العمر 54 عاما.

بدورها، ذكرت القناة 12 العبرية أن مصلحة السجون بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وسط توقعات بأن يطلق سراحهم من سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله.