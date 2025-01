La JS Kabylie annonce sa première recrue

La Jeunesse Sportive de Kabylie a annoncé ce vendredi soir sa première recrue du mercato hivernal, qui a débuté le 5 janvier.

Sur sa page officielle Facebook, la direction du club a dévoilé la signature du joueur franco-algérien Mehdi Boujemaa, pour une durée de deux ans et demie.

Âgé de 26 ans, Boujemaa a évolué dans plusieurs clubs français, avant de tenter des expériences dans les championnats turc et hongrois. Il rejoint maintenant le pays de ses parents via la porte des Lions du Djurdjura.

Les Canaris cherchent à renforcer leur effectif afin de viser une place honorable dans le championnat de Ligue 1 professionnelle, qu’il domine provisoirement avec un total de 24 points.