الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة

حققت الجزائر، خلال جلسة مجلس الأمن، أمس الخميس، إنجازا مهما على الساحة الدولية، حيث تمكنت من انتزاع موافقة تاريخية تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية.

ويمثل هذا القرار، الذي اعتمد بفضل الدور الفاعل للجزائر في مجلس الأمن، خطوة كبيرة نحو حماية هذه الأصول من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها، بما يخدم مصالح الشعب الليبي.

كما يعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول وإشراك السلطات الليبية في معالجة القضايا المتعلقة بالأرصدة والأصول المجمدة في البنوك الدولية.

وأسفرت الجهود الجزائرية أيضا عن قرار آخر يلزم لجنة العقوبات حول ليبيا بإبلاغ السلطات الليبية مستقبلا بكل المراسلات المتعلقة بالأصول المجمدة، مما يمنح ليبيا فرصة أكبر لتتبع مصير أموالها بشكل دقيق وواضح.

ويعكس هذا النجاح التزام الجزائر بالدفاع عن حقوق الدول الشقيقة ودعم قضاياها العادلة، ويؤكد قدرة الدبلوماسية الجزائرية على تحقيق اختراقات ملموسة في الملفات الحساسة.

ومن خلال هذا الإنجاز، تعزز الجزائر مكانتها كشريك قوي يعمل لصالح الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتعيد البراغماتية التي اتسم بها أداء الدبلوماسية الجزائرية، وتجندها الفعلي لمرافقة الأشقاء في ليبيا على مختلف الأصعدة، ولاسيما للدفاع عن مصالح الشعب الليبي التأكيد على الدور الوازن والفاعل للجزائر في القضايا الإقليمية والدولية.