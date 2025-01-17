إسعاف 53 شخصا في مرتفعات الشريعة بالبليدة

أفادت الحماية المدنية بولاية البليدة، مساء اليوم الجمعة، في بيان لها، أن مصالحها أسعفت 53 شخصا في مرتفعات الشريعة.

وأكدت ذات "المصالح، أن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين الشريعة والبليدة حركة المرور به صعبة جدا بسبب السيارات النازلة من الشريعة، منذ الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 19:00 مساء تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 53 شخصا في عين المكان، و14 منهم تم تحويلهم إلى المستشفى".

وأشار البيان إلى أن "عناصر الحماية المدنية في عين المكان يقومون بتسهيل حركة المرور وتقديم يد المساعدة تحسبا لأي طارئ".

وكانت المصالح ذاتها وجهت نداء لمستعملي الطريق بالمناطق الجبلية تدعوهم إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تساقط الثلوج وصعوبة الحركة.