18 مليارا لأربعة أندية

توصلت الشركات الأربع، التي من المقرر أن تمول، خلال النصف الثاني من البطولة، الأندية التي لا تملكها شركات عمومية، إلى اتفاق مع الأندية الأربعة المعنية بمنح كل ناد قيمة 18 مليار سنتيم.

وسيستفيد أولمبي الشلف ومولودية البيض واتحاد بسكرة ونجم مڤرة من تسبيق، خلال أيام، من كل شركة، من مبلغ قيمته 6 ملايير سنتيم، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي على دفعات إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وخلال هذه الفترة، تراجع الشركات العمومية المعنية مع الأندية كل وثائقها كخطوة أولى، قبل اتخاذ قرار شراء أسهمها، بشرط أن يبقى النادي عند نهاية البطولة في الرابطة الأولى.

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، وزير الرياضة، قد ساهم في تمكين الأندية الأربعة المعنية، والتي ليس لها شركات، من الاستفادة من تمويل شركات عمومية ظرفيا، قبل الانتقال إلى إجراءات شراء أسهم الشركة الرياضية ذات الأسهم لكل ناد، في خطوة لإنهاء الضائقة المالية التي تعاني منها.

للتذكير، فإن أولمبي الشلف سيستفيد من تمويل "جيكا"، واتحاد بسكرة من "جازي"، ونجم مڤرة من "كوسيدار"، ومولودية البيض من "نفطال". ولن يبقى في الرابطة الأولى سوى نادي بارادو الذي لم يحصل على شركة عمومية، كون مثل هكذا الإجراء يستدعي بيع المساهمين في الشركة ذات الأسهم لنادي بارادو لغالبية أسهمهم للشركة العمومية، وهو واقع لا يبدو أن مسؤولي بارادو متحمسون له.