طرق مقطوعة في هذه الولايات

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم السبت، عن غلق عدد من الطرق الوطنية، بسبب التقلبات الجوية التي تجتاح وسط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح، في بيان لها، نشر عبر حسابها الرسمي "طريقي" على الـ"فيسبوك"، أن والي ولاية البويرة أصدر قرارا يقضي بغلق كل من الطريق الوطني رقم 30 و33 المؤديين لمنطقة تيكجدة، بلدية الأسنام، حيث شهدت المنطقة صعوبة في السير بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

كما تم غلق الطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين بلدية سيدي بوزيد وأفلو، بالأغواط، بالضبط بمنطقة عين الروينة، بسبب الثلوج. وغلق الطريق الولائي رقم 172 في ولاية خنشلة، الرابط بين بلديتي أشمول وبوحمامة، والطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بلديتي إشمول وباتنة بسبب تراكم الجليد والثلوج وتشكل الضباب.

فيما تسبب ضباب كثيف في اضطراب في حركة المرور، في الطريق الوطني رقم 76 بسطيف، في الشطر الرابط بين بلدية ڤنزات وبلدية برج زمورة بولاية برج بوعريريج، بالمكان المسمى عنصر أوزلو.

وتسببت غزارة تساقط الأمطار، في غلق الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين ولايتي بومرداس والبويرة، بالضبط على مستوى بلدية الثنية، والطريق الولائي رقم 137أ بجيجل، الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة وتاكسنة، بالضبط في منطقة مشتة الكبابة، بلدية سلمى بن زيادة. والطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي البليدة والمدية، بالضبط على مستوى بلدية الحمدانية بسبب صعوبة السير إثر انجراف التربة.

وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاع منسوب المياه تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، على مستوى قرية إيبوراسن ببلدية وادي غير، والطريق الولائي رقم 17 الرابط بين بلديتي تامريجت ومالبو على مستوى قرية أعقاش.