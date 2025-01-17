التقلبات الجوية: تدخلات الحماية المدنية

قامت السلطات المحلية لعدد من ولايات الوطن بعدة تدخلات، على إثر التقلبات الجوية التي تشهدها الولايات، حسب بيان لوزارة الداخلية.

فقد تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الطارف -حسب البيان - من إجلاء 7 عائلات كانت محصورة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بحي 20 أوت ببلدية السوارخ، إلى جانب إنقاذ شخصين باستعمال زورق مطاطي، وكذا إنقاذ 5 عائلات محصورة إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الكبير، بالمكان المسمى داي لقرع ببلدية القالة.

كما نفذت مصالح الحماية المدنية، بذات الولاية، عمليات امتصاص لمياه الأمطار في كل من حي الشهداء ببلدية بن مهيدي، حي أولاد عبد الله ببلدية بحيرة الطيور، حي خضراوي ببلدية بريحان، وكذا قرية بوتلة عبد الله ببلدية عين العسل.

ووقفت السلطات المحلية لولاية ڤالمة على سير أشغال إعادة فتح الطرق المتضررة، جراء التقلبات الجوية، حيث استطاعت مصالح الحماية المدنية للولاية من إنقاذ شخصين كانا محصورين في سيارتين بسبب تراكم الثلوج ببلدية لخزارة، وكذا من إنقاذ سيارة محصورة ببلدية بن جراح.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة من أجل إنقاذ 7 أشخاص محصورين داخل منازل فوضوية، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببلدية وادي العنب، كما قامت رفقة المصالح التقنية بامتصاص وتصريف مياه الأمطار المتراكمة، وذلك تحت متابعة السلطات المحلية للولاية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، من أجل امتصاص مياه الأمطار المتراكمة في كل من حي أول نوفمبر 1954، حي عيسى بوكرمة، حي صالح بوالكروة وحي مرج الديب ببلدية سكيكدة.

من جهتها، مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، نصبت جهازا أمنيا خاصا لحماية الوافدين إلى الحظيرة الوطنية بالشرعية، حيث قدمت الإسعافات الأولية لـ60 شخصا كانوا يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم ومن جروح خفيفة، إذ تم تحويل 7 منهم إلى العيادة متعددة الخدمات المحلية.

أما في ولاية سوق أهراس، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إنقاذ 3 عائلات محاصرة داخل سياراتهم بسبب تراكم الثلوج ببلدية سدراتة، وكذا من أجل تحرير حافلة على متنها 45 فردا وإنقاذ عائلتين على متن سيارتين، كانوا محاصرين بالثلوج ببلدية خميسة.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، من تحرير 5 سيارات كانت محصورة بالثلوج ببلدية شميني.

وفي ولاية البويرة، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تحرير 10 سيارات، على متنها 27 شخصا، كانت محصورة بالثلوج بالمكان المسمى تيكجدة ببلدية الأسنام.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية خنشلة من أجل إبعاد 12 سيارة بالمكان المسمى فج محمد ببلدية عين الطويلة، كانت محصورة بسبب تراكم الثلوج.