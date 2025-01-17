مولودية الجزائر إلى ربع نهائي الأبطال

صعد فريق مولودية الجزائر لكرة القدم إلى الدور ربع نهائي من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا 2025 عقب عودته اليوم بنقطة التعادل أمام مضيفه يونغ افريكانز في ختام الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأمام حضور قياسي بملعب دار السلام، صمد رفقاء المدافع أيوب غزالة 97 دقيقة امتدت عليها المباراة أمام محاولات التنزانيين، ليخطفوا نقطة التعادل التي وضعتهم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف المتصدر الهلال السوداني (10 نقاط) الذي سقط في الكونغو الديمقراطية أمام مازمبي برباعية كاملة.

وبتأهل مولودية الجزائر ستكون الجزائر ممثلة بـ 3 فرق في المسابقات الإفريقية في دورها ربع نهائي باحتساب اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة في مسابقة كأس الكاف مقابل اقصاء شباب بلوزداد.