عمورة .. ثنائية تاريخية في شباك نوير (فيديو)

رفع اللاعب الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، رصيده التهديفي في البطولة الألمانية بعدما نجح، مساء اليوم السبت، في هز شباك الحارس الألماني العملاق مانويل نوير في مناسبتين.

ورغم خسارة نادي فولسفسبورغ بنتيجة 3-2 أمام مضيفه بايرن ميونيخ في إطار الجولة الـ 18، إلا أن اليوم سيكون تاريخيا لابن مدينة جيجل الذي غادر البطولة الوطنية قبل 3 مواسم ونصفـ، ليجد نفسه يسجل ثنائية ضد نادي تاريخي وأمام حارسه الأسطوري وبتواجد 80 ألف متفرج على ملعبه التحفة أليانز أرينا.

وجاء هدف عمورة الأول في الدقيقة 24 من المقابلة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من مدافع المنافس، أما الهدف الثاني فكان في الدقيقة الـ 88 بتسديدة أخرى مستغلا تمريرة ميلمترية من زميله توماس.

ويواصل صاحب الـ 24 سنة توهجه في أول موسم له في "البندسليغا" رافعا رصيده إلى 14 مساهمة من 16 مقابلة (8 أهداف و6 تمريرات حاسمة)، ومنصبا نفسه أحد نجوم هذه البطولة الأوروبية العريقة.