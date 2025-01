Quatorze morts dans des accidents de la route et des fuites de gaz

Quatorze personnes ont perdu la vie et 122 autres ont été blessées, au cours des dernières 24 heures, suite à des accidents de la route et des fuites de gaz, selon un communiqué des services de la protection civile.

Selon le bilan rendu public ce samedi sur leur compte officiel, les services de la protection civile ont effectué 3015 interventions au cours des dernières 24 heures, soit une intervention toutes les 28 secondes, dont 113 pour des accidents de la route.

Les mêmes services ont indiqué que les accidents de la route ont causé 11 morts et 122 blessés. En outre, 11 interventions liées aux "fuites de gaz" ont été comptabilisées, faisant trois morts et 31 blessés.