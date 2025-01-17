إحباط نشاط شبكة مختصة في الإجهاض

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في الإجهاض على مستوي ولاية عنابة.

وأفاد بيان لأمن ولاية عنابة، أن توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، تم إثر معلومات وردت إلى أفراد الحضري الثالث بحي بوزعرورة في بلدية البوني، مفادها، وجود عيادة سرية مختصة في إجراء عمليات "الإجهاض" على مستوي مسكن يقع بأحد الأحياء الكائنة بقطاع اختصاص الأمن الحضري الثالث بمنطقة بوزعرورة، هذه المعطيات، عجلت بوضع أفراد مصالح الشرطة، خطة محكمة وتحث إشراف نيابة الجمهورية المختصة من تحديد هوية المشتبه فيهم، ما مكن من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ست نساء ورجل.

عملية التفتيش والمداهمة لموقع تواجد العيادة السرية، أفضت إلى حجز معدات طبية خاصة بعمليات الإجهاض وكمية من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حجز معدات طبية وجراحية ومواد صيدلانية تستعمل في إجراء العمليات الجراحية خاصة منها عمليات الإجهاض.

وحسب خلية إعلام الأمن الولائي، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية إنشاء عيادة سرية مع حيازة معدات طبية وصيدلانية بطريقة غير شرعية لغرض الإعداد أجنحة إجهاض حامل، مع المشاركة.