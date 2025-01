Démantèlement d'un réseau spécialisé dans l'avortement

La police de la wilaya d'Annaba a démantelé un réseau spécialisé dans l'avortement clandestin à la fin de la semaine dernière.

Selon un communiqué de la police de la wilaya d'Annaba, l'arrestation des membres de ce réseau criminel a été effectuée suite à des informations reçues par la brigade de police urbaine du troisième arrondissement du quartier Bouzaaroura, dans la commune d’El Bouni.

Ces informations ont révélé la présence d'une clinique illégale pratiquant des avortements dans une maison d'un quartier sous la juridiction de la police urbaine de Bouzaaroura.

Ces informations ont permis à la police de mettre en place une opération minutieuse sous la supervision du procureur de la République pour identifier les suspects, ce qui a permis l'arrestation de sept personnes, dont six femmes et un homme.

Lors de la perquisition du lieu, des équipements médicaux utilisés pour les avortements, ainsi qu'une quantité de stupéfiants et d'autres matériels médicaux et pharmaceutiques nécessaires pour effectuer ces interventions, ont été saisis.

Selon la cellule de communication de la police d'Annaba, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El-Hadjar pour des accusations relatives à l'établissement d'une clinique clandestine, la possession illégale de matériel médical et pharmaceutique destiné à des avortements, ainsi que leur implication dans ces activités.