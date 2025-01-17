هزيمة ثالثة لـ "الخضر" وخروج مبكر من المونديال

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال)، مساء اليوم السبت، أمام نظيره التونسي بنتيجة (26-25)، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة العالم 2025 الجارية وقائعها في الدنمارك، النرويج وكرواتيا.

وقدم أشبال المدرب فاروق دهيلي شوطا أولا سيئا انتهى بنتيجة 13-09 للمنافس قبل أن يعودوا في الشوط الثاني ويعدلوا النتيجة إلى غاية الثواني الأخيرة عندما سجل "التوانسة" هدف الفوز.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة للسباعي الجزائري في المنافسة بعد الأولى أمام الدانمارك (47-22) والثانية أمام إيطاليا(32-23).

وبهذه يرافق نسور قرطاج الدنمارك وإيطاليا إلى الدور الرئيسي، فيما يقصى المنتخب الوطني من الدور الأول ويتجه إلى خوض المباريات الترتيبية.