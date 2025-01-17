توصيات هامة لتنظيم السوق في رمضان



اختُتمت مساء اليوم أشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع التجارة، تحت إشراف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني.

وحسب بيان للوزارة، فقد "شهد اللقاء نقاشات مثمرة ومقترحات قيّمة تهدف إلى تعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة المواطن."

وأكد الوزير، حسب البيان، "ضرورة التجند الكامل لمواجهة التحديات المقبلة، مع التحلي بالحيطة والحذر وعدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار، حفاظاً على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز الوفرة التي تشهدها الأسواق، مع ضمان توزيع عادل لكل المواد لتلبية احتياجات المواطنين."

كما شدد الوزير على "ضرورة التجند الكامل لإنجاح شهر رمضان الفضيل".