تلمسان: انفجار الغاز بالمنصورة

سارعت مصالح الحماية المدينة لعدة وحدات بتلمسان مسخرة شاحنتي إطفاء و سيارتي إسعاف لأجل حادث انفجار غاز في محل تركيب قارورات سير غاز الخاص بالمركبات الكائن مقره بأرض العشاشرة ببلدية منصورة. الحادث أسفر عن إصابة 11شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و56سنة بهم إصابات متفاوتة الخطورة، تم تحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بالمستشفى الجامعي بتلمسان. في حين، استمرت عناصر الحماية المتدخلة هناك من احتواء الوضع محاصرة النيران وإخمادها، لأجل سلامة المواطنين والساكنة المجاورة. بالموازاة، فتحت المصالح الأمنية المتواجدة بعين المكان تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.