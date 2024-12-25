إيقاف جمع بياناتك الشخصية على "فايسبوك" و"إنستغرام"

كشفت خبيرة تقنية عن طريقة تتيح لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام"، التابعتين لشركة Meta،إيقاف جمع بياناتهم الشخصية من قبل المنصتين.



تجمع منصات Meta معلومات حول نشاط المستخدمين داخل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مثل الصفحات التي تمت زيارتها والمحتوى المفضل والمواقع، وتخزنها في إعدادات حساب "فيسبوك".



ولحماية خصوصيتك، عرضت ميلاني جوي، في مقطع فيديو على "تيك توك"، طريقة لإيقاف جمع هذه البيانات.



وشملت الخطوات التي شاركتها جوي تحديد "عرض المزيد في مركز الحساب"، ثم النقر على "معلوماتك وأذوناتك". وبعد ذلك، ينبغي الانتقال إلى "إيقاف تشغيل نشاطك في تقنيات Meta"، ثم اختيار "مسح النشاط السابق"، وأخيرا تفعيل خيار "إدارة النشاط المستقبلي" لإيقاف جمع البيانات.



كما يمكن للمستخدمين اتباع خيار آخر مشابه، حيث يُقترح تحديد "تفضيلات الإعلان"، ثم "معلومات النشاط من شركاء الإعلان" لمراجعة الإعدادات وإيقاف جمع البيانات تماما.



وقد لاقت هذه الطريقة ترحيبا واسعا من مستخدمي "تيك توك"، وحصل الفيديو على أكثر من 50000 حفظ و3000 تعليق.



ورغم إيقاف جمع البيانات، سيظل المستخدمون يشاهدون الإعلانات على "فيسبوك" و"إنستغرام"، ولكنها ستكون "أقل تخصيصا"، مع العلم أن التغييرات قد تستغرق حتى 48 ساعة لتظهر.



وقالت جوي إنها نشرت هذا الفيديو ردا على التغييرات الأخيرة في سياسات Meta، التي تزامنت مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وكانت الشركة قد واجهت ردود فعل عنيفة بعد إعلانها إلغاء برنامج التحقق من الحقائق، الذي تم تنفيذه في ديسمبر 2016.



وفي مقطع فيديو حديث، أوضح مارك زوكربيرغ أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز "حرية التعبير" في البلاد. وكان برنامج التحقق من الحقائق يهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة التي يُعتقد أنها أثرت في نتائج انتخابات 2016. ومع إلغاء البرنامج، سيتم أيضا إنهاء 3600 وظيفة كانت تتعلق بالبرنامج.



وأكد زوكربيرغ أن النظام الجديد سيكون مشابها لنظام "X" الذي يعتمد على "ملاحظات المجتمع". وأوضح: "سنقلل عدد الأمور السيئة التي نكتشفها، لكننا أيضا سنقلل من عدد المنشورات وحسابات الأشخاص الأبرياء التي نحذفها عن طريق الخطأ".



