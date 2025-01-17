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تواصل امتصاص مياه الأمطار على مستوى أربع ولايات

18 جانفي 2025 ()

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وقفت السلطات المحلية لولايات بجاية، بومرداس وتبسة ميدانياً على عمليات التدخل لمصالح الحماية المدنية والمصالح التقنية من أجل إمتصاص منسوب المياه وكذا إزالة المخلفات وإعادة فتح الطرقات. وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذا جاء "على إثر التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من مناطق الوطن". وتواصل فرق الحماية المدنية والمصالح التقنية "في كل من ولايات البليدة، البويرة، الجزائر، وجيجل تدخلاتها من أجل عمليات امتصاص وشفط مياه الأمطار المتراكمة، وكذا تنظيف وتنقية البالوعات والمجاري المائية، تنقية الأودية، فضلا على تسخير آليات كاسحة للثلوج قصد ضمان حسن سير المركبات".

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