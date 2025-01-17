تعرّف على العوائد المالية التي ضمنتها الأندية الجزائرية

ستحقق الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية للموسم الحالي، مكاسب رياضية، وبالأخص عوائد مالية هامة، نظير تألقها هذا الموسم.

بوصوله إلى ربع نهائي مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، لأول مرة منذ 2021 (الإقصاء أمام الوداد البيضاوي)، يكون فريق مولودية الجزائر قد ضمن الحصول على 900 ألف دولار على الأقل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي العائد المالي الذي تجنيه الأندية المتأهلة لهذا الدور من هذه المنافسة، على أمل أن يواصل رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي التقدم أكثر في هذه المنافسة، علما أن الصعود إلى المربع الذهبي يعني الحصول على 1,2 مليون دولار مقابل مليوني دولار للنهائي و4,1 مليون دولار للفريق المتوج بالمسابقة.

بالمقابل، سيكتفي شباب بلوزداد، نظير خروجه للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات، بـ700 ألف دولار فقط، وهي القيمة التي لا تغطي حتى مصاريف شرائه عقد اللاعب الجنوب إفريقي، مايو خانيسا، من فريقه كاب تاون (شباب بلوزداد دفع 800 ألف دولار للحصول عليه)، علما أن صاحب المركز الرابع، ملعب أبيجان الإيفواري، سيحصل على نفس القيمة.

وفي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضمن اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، بغض النظر عن نتيجتهما اليوم، وترتيبهما في المجموعة، الحصول على مبلغ 550 ألف دولار، نظير تأهلهما المسبق للدور ربع النهائي، مع أمل التقدم أكثر في المسابقة لتحقيق مزيد من المكاسب المالية (والرياضية).

للتذكير، فإن المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 750 ألف دولار، ومنشط النهائي يحصل على مليون دولار، والمتوج باللقب، كما كان حال اتحاد العاصمة، قبل موسمين، سيحصل على مليوني دولار.