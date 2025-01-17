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الرئيس تبون يشرف على افتتاح الجلسات الوطنية للسينما

19 جانفي 2025 ()

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يشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، على افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

وتجري الجلسات الوطنية للسينما، التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
وعقب مراسم الافتتاح الرسمي، تابع رئيس الجمهورية فيلما وثائقيا حول تاريخ الثقافة والسينما في الجزائر.
وتجمع الجلسات مختلف الفاعلين في عالم السينما لإعداد خارطة طريق عملياتية، تمكن من تحقيق خطوات ملموسة نحو تأسيس صناعة سينمائية حديثة وتنافسية.

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