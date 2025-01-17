غليزان: توقيف 17 شخصا محل أوامر قضائية

نفذت قوات الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية، بإقليم غليزان، عملية شرطة مست جميع الأحياء والنقاط السوداء، تم على إثرها تنقيط 501 شخص، بالإضافة إلى 467 مركبة، وفق ما كشف عنه بيان صادر عن مصالح الأمن، اليوم الأحد.

وأسفرت العملية عن توقيف 26 شخصا، من بينهم 17 شخصا محل أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية، مع ضبط وحجز 660 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، 27 قرصا من المؤثرات العقلية، كمية من المخدرات، أسلحة بيضاء محظورة.

كما تم حجز 40 دراجة نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية، تتجلى في عدم تقديم الوثائق وعدم ارتداء الخوذة، مع تحرير 92 مخالفة و8 جنح مرورية ضد مخالفي قانون المرور.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.