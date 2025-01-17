المواد البترولية: ارتفاع الاستهلاك سنة 2024

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، عن ارتفاع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، بنسبة 5 بالمائة سنة 2024.

وأكد المتحدث، لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى، صباح اليوم الأحد، بخصوص مادة البنزين، أنه تم استهلاك 3 ملايين و360 ألف طن، خلال سنة 2023، وخلال 2024 بلغ الاستهلاك 3 ملايين و570 ألف طن بزيادة 6 بالمائة، حيث لم تستورد هذه المادة منذ أربع سنوات.

أما وقود غاز البترول المميع، الذي بات يعرف استهلاكا كبيرا، تم استهلاك مليون و740 ألف طن سنة 2023، ومليون و800 ألف طن سنة 2024 بزيادة 4 بالمئة. أما البوتان والبروبان فقد تم استهلاك مليون و290 ألف طن سنة 2023، قبل أن تنخفض سنة 2024 إلى270 ألف طن، بانخفاض بنسبة 1,5 بالمائة. أما الوقود البحري والجوي، فقد بلغ مليون طن، بزيادة قدرت بـ7 بالمائة.

وفيما يخص استهلاك الزيوت، كشف نديل عن نسبة ارتفاع ملحوظ خلال سنة 2024، بعد أن بلغت 148 ألف طن بزيادة قدرت بـ14 بالمائة، ما جعله يشدد على ضرورة تشجيع مشاريع رسكلة الزيوت في الجزائر لحماية البيئة، كاشفا عن إطلاق مشروع بين شركة سوناطراك ونفطال لإنشاء مصنع متخصص في رسكلة الزيوت.

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