اكتشف مزايا وراتب ترامب كرئيس للولايات المتحدة

سيتم تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، يوم الإثنين الموافق لـ20 جانفي، بعد أن فاز في الانتخابات أمام كامالا هاريس.

وتعتبر هذه الولاية السابعة والأربعين، بعد أن كان الرئيس الخامس والأربعين بين عامي 2017 و2021. من حيث الأجر، يتقاضى الرئيس الأمريكي راتبا سنويا إجماليا قدره 400000 دولار.

وتم التصويت على هذا الراتب من قبل الكونغرس وهو ساري المفعول منذ عام 2001. وكان الراتب سابقا 200000 دولار.

وعلى مدار ولايته، ستزداد ثروة الرئيس بمقدار 1,6 مليون دولار إجمالا. بالإضافة إلى راتبه، يتمتع الرئيس بمزايا كبيرة، بما في ذلك:

- ميزانية سفر بقيمة 100000 دولار سنويا. - ميزانية ترفيه بقيمة 19000 دولار سنويا.

- منحة شخصية غير خاضعة للضريبة بقيمة 50000 دولار سنويا.

ويجب أن تكون هذه النفقات مرتبطة حصريا بممارسة مهامه الرسمية.

كما توفر الرئاسة وسائل نقل وخدمات حصرية، مثل الطائرة الرئاسية "Air Force One" والمروحية "Marine One".

من المهم ملاحظة أن حفل تنصيب دونالد ترامب، سيقام في مبنى "الكابيتول"، بسبب درجات الحرارة المتجمدة المتوقعة في واشنطن في ذلك اليوم. كما سيتم فرض إجراءات أمنية مشددة لهذه المناسبة.