Les gains financiers rapportés par les clubs algériens

Les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines cette saison réaliseront d'importants bénéfices sportifs et surtout financiers grâce à leurs performances.

En atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions africaine pour la première fois depuis 2021 (élimination contre le Wydad Casablanca), le Mouloudia Club d'Alger est assuré de recevoir au moins 900 000 dollars de la Confédération africaine de football (CAF). Ce montant est attribué aux clubs qualifiés pour ce tour. Avec un peu de chance, les coéquipiers du capitaine Ayoub Abdellaoui pourraient progresser davantage, sachant qu'une qualification en demi-finale rapporte 1,2 million de dollars, tandis que le finaliste empochera 2 millions de dollars, et le vainqueur, 4,1 millions de dollars.

En revanche, le CR Belouizdad, éliminé pour la deuxième saison consécutive en phase de groupes, devra se contenter de 700 000 dollars, un montant qui ne couvre même pas les frais d'achat du joueur sud-africain Mayo Khanyisa, acquis auprès de Cape Town City pour 800 000 dollars. Le Stade d'Abidjan, quatrième du groupe, recevra également cette somme.

Dans la Coupe de la Confédération CAF, l'USM Alger et le CS Constantine, déjà qualifiés pour les quarts de finale, sont assurés de toucher 550 000 dollars chacun, quel que soit leur classement final dans les groupes ou les résultats de leurs derniers matchs. Une progression dans la compétition pourrait leur permettre de générer des revenus supplémentaires.

Il est à rappeler qu’une place en demi-finale rapporte 750.000 dollars, le finaliste gagne 1 million de dollars, alors que le vainqueur, comme l'USM Alger, il y a deux saisons, empochera 2 millions de dollars.