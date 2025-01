Exportation de 700 mille tonnes de produits sidérurgiques en 2024

La société Algerian Qatari Steel (AQS), implantée dans la zone industrielle de Bellara, dans la commune d'El Milia (Jijel), a exporté près de 700.000 tonnes de produits sidérurgiques en 2024, a indiqué, dimanche le directeur général-adjoint de l'entreprise, Sofiane Chaib Setti.

Le responsable a rappelé qu'AQS ''a pu accéder, grâce à la qualité de ses produits, à de nombreux marchés internationaux, ce qui lui a permis d'exporter quelque 700.000 tonnes d'acier et dérivés vers 36 pays''.

Chaib Setti a ajouté que ces exportations ont généré ''plus les 360 millions de dollars'', ce qui reflète, selon lui, ''l'implication de l'entreprise dans l'orientation générale des pouvoirs publics visant à augmenter les exportations hors hydrocarbures".

L'accès des produits de l'entreprise aux marchés internationaux et ''la prise de parts importantes'' s'expliquent, a encore indiqué le directeur général-adjoint d'AQS, par ''le respect des normes et des standards exigés par les différents pays pour accepter tout produit''.

Pour Chaib Setti, "l'obtention de certificats internationaux de conformité en matière de qualité a permis à la société d'intégrer sans problème la plupart des marchés européens, américains et asiatiques'', et lui a également permis de remporter le titre de ''meilleur exportateur algérien vers l'Afrique pour l'année 2024''.

Le chiffre d'affaires de la société Algerian Qatari Steel a atteint, en 2024, pas moins de 139 milliards de dinars, tandis que le volume de production a dépassé les deux (2) millions de tonnes de produits sidérurgiques, dont 66% ont été orientés vers le marché national et 34% vers l'exportation.

Ces chiffres reflètent ''la compétitivité du produit algérien sur les plus prestigieux marchés internationaux'', a affirmé Chaib Setti, révélant que l'objectif fixé dans un proche avenir est d'atteindre un volume d'exportation de 2,7 millions de tonnes sur 4 millions de tonnes représentant la production annuelle totale de la société et ce, après la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'extension dont l'entrée en service est prévue pour 2028.