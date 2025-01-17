اجتماع مرتقب للجنة الفنية للشراكة الجزائرية الأوروبية

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأحد، بقصر الحكومة، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر دييغو ميادو باسكوا، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

ووفق بيان ذات المصالح، نشر عبر حسابها الرسمي على الـ"فيسبوك"، فإن اللقاء شكل "فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتقييم واقع وآفاق العلاقات الثنائية في ضوء اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروربية، مع التأكيد على طابعها الاستراتيجي والتزامهما المشترك للعمل سويا من اجل ارساء شراكة شاملة ومتنوعة تتميز بزخم وديناميكيات جديدة وفق مقاربة متوازنة تضمن مصالح الجانبين".

ورحب الجانبان –يضيف البيان- بـ"الاجتماع المرتقب للجنة الفنية الثنائية للتشاور بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين وشددا على أهمية إلتئام مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، والذي سيكون فرصة للشريكين، بروح من الصداقة والتفاهم المتبادل، لتقييم التعاون الثنائي ودراسة فرص تعزيزه وتطويره، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التنموية الداخلية التي حدثت في الاثناء في الجزائر".