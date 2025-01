Attaf à New York

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé, dimanche, à New York pour présider une série de réunions et d'activités dans le cadre de la présidence algérienne tournante du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de janvier en cours, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "le ministre d'Etat présidera les réunions de haut niveau programmées au Conseil de sécurité à l'initiative de l'Algérie, en vue de mettre en lumière les questions les plus pressantes du monde arabe et du continent africain, notamment les développements de la question palestinienne, la lutte contre le terrorisme en Afrique et la coopération entre les Nations unies et la Ligue arabe", précise la même source.

A la veille de l'organisation de ces activités de haut niveau, ajoute le communiqué, Attaf "a présidé une réunion de coordination au siège de la Mission permanente de l'Algérie auprès des Nations unies, en présence du Représentant permanent de l'Algérie, l'ambassadeur Amar Bendjama, et des membres de la Mission diplomatique algérienne à New York".

Au cours de son séjour à New York, "le ministre d'Etat aura des entretiens avec les responsables onusiens, notamment le Secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, et rencontrera nombre de ses homologues des pays frères et amis invités à participer aux travaux des réunions susmentionnées", conclut la même source.