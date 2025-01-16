جهود كبيرة لإقامة مصليات بعد تدمير المساجد

كشف إكرامي سالم، مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، أن الوزارة تعاني من تحديات ضخمة للغاية ومعقدة، في ظل تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية عدد كبير من مساجد غزة. وكان الاحتلال الصهيوني قد دمّر 966 مسجدا في قطاع غزة، بشكل كلي أو جزئي، خلال العام الماضي، مع استمرار حربه على القطاع.



وقد أظهرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن “الاحتلال الإسرائيلي وخلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، دمّر منذ مطلع 2024 نحو 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، و19 مقبرة بشكل كامل، و3 كنائس”.



وأشار المسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتنفيذ وإقامة مصليات مؤقتة لإقامة الصلوات الخمس، ومتابعة بعض مخيّمات النزوح وتقديم بعض المساعدات، في ظل وضع صعب، واستهداف لكامل المنظومة الحكومية من قبل طائرات الاحتلال التي تستهدف موظفين ودعاة، سواء بمنازلهم أو بالمساجد وأماكن مختلفة، وهناك معتقلين كثر من الوزارة في سجون الاحتلال.