الجزائر تمد تونس بشحنة ضخمة من الغاز

كشف تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أمس الأحد، أن الجزائر أرسلت شحنة غاز (نفط مسال) إلى تونس، في خطوة بارزة تعكس التعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة.

وأفاد التقرير بأن الجزائر أرسلت شحنة الغاز إلى تونس، لتلبية الطلب المحلي المتزايد لدى الدولة الجارة. وأكد التقرير أن الشحنة، التي تزن 5200 طن، وصلت أول أمس السبت 18 جانفي 2025، إلى ميناء بنزرت، ما يعزز الجهود المشتركة لدعم استقرار سوق الطاقة في تونس، خلال فصل الشتاء البارد.

وذكر التقرير أن تونس، التي تواجه تحديات طاقوية متزايدة، تعتمد على الشحنات الخارجية لتأمين استقرارها في قطاع الطاقة، ولاسيما مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع استهلاك الغاز المنزلي.