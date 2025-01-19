أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن العثور على جثة الشخص المفقود بوادي الشفة بولاية البليدة.

وحسب بيان صادر عن ذات المصالح، فإن عملية البحث انطلقت منذ يوم 18 جانفي 2025 على الساعة الخامسة مساء و17 دقيقة، حيث "تم تدعيم فرق التدخل بكل من إسعافات المدية، بومرداس، عين الدفلى والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل".

وقد تم تنصيب - يضيف البيان - مركز قيادة عملي بمنطقة البحث، تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البليدة، كما تم تسخير الفرق المختصة للغطاسين، الفرق السينوتقنية الكلاب المدربة، وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة.