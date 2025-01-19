الرئيس تبون يستقبل يوسف أوشيش

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش والوفد المرافق له بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد.

وسبق لرئيس الجمهورية، أن استقبل الأمين العام للأرندي، مصطفى ياحي، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، وتم التطرق في كل مرة لعدة ملفات من بينها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والمستجدات الوطنية والدولية.