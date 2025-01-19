حاج موسى يحلم بـ"البريمرليغ"

كشف المهاجم الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، عن حلمه بالانتقال واللعب في بطولة إنجلترا "البريمرليغ".

وقال الجناح الطائر لنادي فينورد، في تصريح لموقع "بين سبورتس"، إن بطولة القسم الممتاز الإنجليزي تتميز بالشغف والإثارة والندية، إضافة إلى حماس الجماهير الذين يصنعون أجواء خيالية في مختلف الملاعب الإنجليزية "البريمرليغ هي حلم كل لاعب"، قال المهاجم الجزائري، الذي يريد السير على خطى قدوته رياض محرز.

وتحدث صاحب 22 ربيعا عن المنتخب الوطني، وأشار إلى ظروف التحاقه، التي رافقت التغييرات الكبيرة التي عرفها "الخضر"، خلال العام الأخير، وأبدى رغبته في المساهمة في تحقيق عديد الأهداف مع المنتخب، وأولها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأيضا تحقيق مشوار كبير خلال النسخة المقبلة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، مشددا على أن حمل الألوان الوطنية مسؤولية ثقيلة، كونك تلعب لأجل الشعب الجزائري بأكمله